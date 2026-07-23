​Vendas de automóveis novos na UE aumentam 5,7% até junho e Portugal cresce 10,5%

As vendas de automóveis novos na União Europeia (UE) aumentaram 5,7% até junho, face ao mesmo período de 2025, com Portugal a crescer 10,5%, segundo dados divulgados esta quinta-feira pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA).

A associação revelou que entre janeiro e junho, foram matriculados 5,89 milhões de veículos, apesar dos “ventos contrários persistentes que pesam” sobre o setor.

No mercado português, o número de vendas aumentou 10,5% face ao mesmo período de 2025.

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Apesar da situação internacional, o mercado continuou a beneficiar de “uma procura robusta por parte dos consumidores e por uma variedade de tecnologias elétricas, graças principalmente às medidas de apoio ao mercado”, salientou a associação.

Os resultados do primeiro trimestre foram impulsionados pelos dados do mês de junho, em que se registaram 1,15 milhões de matrículas, mais 13,6% do que no mesmo mês do ano anterior.

Por tipo de motor, os híbridos não recarregáveis mantiveram a liderança na UE nos primeiros seis meses do ano, com uma quota de 37,3%, contra os 20,7% dos veículos elétricos puros e os 9,8% dos híbridos recarregáveis.

Paralelamente, os veículos a gasolina e a gasóleo continuaram a perder peso e representaram, em conjunto, 29,7% dos registos, contra os 37,8% registados há um ano.

Em números absolutos, a UE matriculou um total de 1,22 milhões de veículos elétricos a bateria nos primeiros seis meses do ano, enquanto os registos de híbridos elétricos aumentaram em 2,2 milhões de unidades.

No que diz respeito aos fabricantes, o grupo Volkswagen manteve a liderança na UE no primeiro semestre, com uma quota de 27,3%, seguido pela Stellantis (16,3%) e pelo grupo Renault (11,6%).

Além disso, no período em análise, a marca chinesa BYD disparou as matrículas em 168,2% na UE, atingindo 130.743 unidades, e alcançou uma quota de mercado de 2,2%.

A Tesla também aumentou as vendas em 75,4%, para 124.242 unidades, com uma quota de 2,1%.