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​Avaliação bancária da habitação atinge novo recorde em junho

24 jul, 2026 - 11:53 • Lusa

Valor: 2.228 euros por metro quadrado.

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O valor mediano de avaliação bancária na habitação atingiu um novo máximo histórico de 2.228 euros por metro quadrado em junho, mais 20 euros do que no mês anterior e 16,6% acima do mês homólogo de 2025, divulgou o Instituto Nacional de Estatística.

De acordo com o INE, o aumento homólogo de 16,6% do valor mediano da avaliação bancária – realizada no âmbito de pedidos de crédito para a aquisição de habitação - foi inferior ao registado em maio (17,1%), enquanto a variação em cadeia fixou-se em 0,9%.

A Região Autónoma dos Açores foi a região onde se verificou o aumento mais expressivo face ao mês anterior (3,1%), não se tendo registado qualquer descida.

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