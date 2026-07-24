CGTP exige o aumento do salário mínimo para 1.050 euros já este ano

A CGTP exigiu esta sexta-feira o aumento do salário mínimo dos atuais 920 euros para 1.050 euros.

Em comunicado, a central sindical defende também que todos os salários que ainda não foram revistos em 2026 sejam aumentados em 15%, numa subida que não deve ser inferior a 150 euros.

"A realidade dura que os trabalhadores hoje enfrentam, exigem medidas já, mais do que discutir a revisão do Salário Mínimo Nacional em 2027", refere a CGTP, considerando "insuficiente" o valor previsto para o próximo ano, de 970 euros.

A central considera o salário mínimo o "motor da evolução salarial em Portugal", referindo dados que apontam para que metade dos trabalhadores tenham um "salário base bruto inferior a 1.000 euros".

Na terça-feira, a ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, afirmou que "não abre nem fecha a porta" a uma revisão em alta do salário mínimo previsto para 2027.

Esta sexta-feira, ao jornal Eco, o presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) defendeu que não há condições para avançar com uma subida do salário mínimo nacional superior aos 50 euros já acordados na Concertação Social.