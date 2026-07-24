Chave Móvel Digital ultrapassa os 5 milhões de utilizadores ativos

A Chave Móvel Digital (CMD), sistema de autenticação e assinatura eletrónica português, ultrapassou os cinco milhões de utilizadores ativos, com quase 1,5 milhões de novas adesões nos primeiros seis meses do ano, divulgou hoje a ARTE.

De acordo com a Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE), "2025 foi o ano com mais adesões à CMD, e 2026 já soma quase 1,5 milhões de novas adesões em apenas seis meses".

A CMD, sistema de autenticação e assinatura eletrónica do Estado português desenvolvido pela ARTE, "ultrapassou os 5 milhões de utilizadores ativos, um marco que confirma" a Chave Móvel Digital "como o meio de identificação digital mais utilizado no país".

Segundo os dados, já foram realizadas mais de 197 milhões de autenticações em portais e serviços públicos e privados, das quais cerca de 152 milhões foram feitas através da CMD.

A Chave Móvel Digital foi criada para permitir que qualquer cidadão se identifique nos serviços públicos e privados sem necessidade de leitores de cartões ou deslocações a balcões, registando o aumento da sua adesão desde 2018, "ano em que foram registadas as primeiras 38.361 assinaturas digitais através do serviço".

No ano passado, "esse número já ultrapassava as 19,4 milhões de assinaturas anuais, um crescimento de mais de 500 vezes em sete anos", aponta a ARTE.

"A trajetória de adesões segue o mesmo padrão: de um universo residual em 2014, o total de adesões à CMD ultrapassou os 2,2 milhões em 2025, o ano com mais adesões desde o lançamento do serviço", seundo que no primeiro semestre deste ano já soma 1,5 milhões de novas adesões, antecipando um "novo ano de forte crescimento".

Para ter a CMD, o cidadão pode aderir diretamente na aplicação gov.pt, por biometria, sem necessidade de códigos enviados por correio ou visitas a um balcão.

A autenticação pode ser feita com um código numérico, por leitura de QR Code ou por reconhecimento biométrico, adaptando-se ao contexto e ao dispositivo de cada utilizador, aponta a ARTE.

A CMD permite também assinar documentos eletronicamente com a mesma validade jurídica de uma assinatura manuscrita, sem necessidade de leitores de cartão ou software adicional e está disponível não só para cidadãos portugueses com Cartão de Cidadão, mas também para estrangeiros residentes, através de passaporte ou título de residência.

A Chave Móvel Digital pode ser usada desde a abertura de contas bancárias à distância, ao pagamento de impostos, à autenticação em serviços públicos, até ao acesso à Carteira de Documentos e à Carteira Digital da Empresa, disponíveis na aplicação gov.pt, recorda a ARTE.