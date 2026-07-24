- Noticiário das 11h
- 24 jul, 2026
-
Combustíveis voltam a subir para a semana.
24 jul, 2026 - 10:19 • Hugo Monteiro
ANAREC e ACP apontam para aumento de preços.
O preço dos combustíveis volta a subir a partir da próxima segunda-feira.
O gasóleo vai aumentar nove cêntimos, enquanto o litro de gasolina deverá ficar mais caro 3,5 cêntimos.
Estas são as estimativas finais da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC).
Já o Automóvel Clube de Portugal aponta para uma subida de nove cêntimos no gasóleo e de três cêntimos na gasolina.
A confirmar-se a dimensão dos aumentos, os dois combustíveis deverão voltar a ultrapassar os dois euros por litro na generalidade dos postos de abastecimento.
A tendência regista-se numa altura em que o preço do petróleo continua a subir. O barril de Brent - referência para a Europa - está a negociar esta sexta-feira nos 100 dólares.
[notícia alterada às 11h10 com valores definitivos dos aumentos]
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