Combustíveis voltam a subir para a semana.

O preço dos combustíveis volta a subir a partir da próxima segunda-feira.

O gasóleo vai aumentar nove cêntimos, enquanto o litro de gasolina deverá ficar mais caro 3,5 cêntimos.

Estas são as estimativas finais da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC).

Já o Automóvel Clube de Portugal aponta para uma subida de nove cêntimos no gasóleo e de três cêntimos na gasolina.

A confirmar-se a dimensão dos aumentos, os dois combustíveis deverão voltar a ultrapassar os dois euros por litro na generalidade dos postos de abastecimento.

A tendência regista-se numa altura em que o preço do petróleo continua a subir. O barril de Brent - referência para a Europa - está a negociar esta sexta-feira nos 100 dólares.

[notícia alterada às 11h10 com valores definitivos dos aumentos]