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Gasóleo deve subir 7,5 cêntimos, apesar de desconto no ISP

24 jul, 2026 - 22:55 • Ricardo Vieira

Agravamento do conflito no Médio Oriente está a provar uma nova escala do preço dos combustíveis.

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O Governo aumentou o desconto do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) para atenuar o aumento no preço dos combustíveis a partir da próxima semana, foi esta sexta-feira anunciado.

O gasóleo terá um desconto adicional de 1,5 cêntimos/litro e a gasolina de 0,85 cêntimos/litro, de acordo com a portaria publicada em Diário da República.

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Contas feitas, com a descida do ISP, a partir de segunda-feira nos postos de combustíveis o gasóleo deverá aumentar cerca de 7,5 cêntimos por litro e a gasolina quase 3 cêntimos.

Quem encher um depósito de 50 litros de combustível vai pagar mais 3,75 euros. No caso da gasolina será mais 1,5 euros.

O ministro da Economia e da Coesão Territorial disse esta sexta-feira que o Governo "continua atento" ao aumento do preço dos combustíveis e a "avaliar, permanentemente, se justificam ou não novas intervenções", além do desconto no ISP em vigor.

Castro de Almeida admitiu que o aumento dos combustíveis é uma péssima notícia", que se vai "refletir evidentemente nas bombas de gasolina, e vai fazer-se sentir nas famílias e, nas empresas".

O agravamento do conflito no Médio Oriente está a provar uma nova escala do preço dos combustíveis.

Depois de atingir os 100 dólares por barril na quinta-feira, o preço do Brent, o petróleo de referência na Europa, baixou esta sexta-feira para os 96 dólares.

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