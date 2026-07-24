Rendimento mediano por pessoa foi de 12.316 euros em 2024

O rendimento mediano por pessoa aumentou em 2024 para os 12.316 euros, o que significa que, nesse ano, metade dos portugueses receberam mais que esse valor em salários e subsídios — pouco mais de mil euros por mês.

Segundo números do Instituto Nacional de Estatística (INE), a mediana de rendimentos é superior a este valor em 74 municípios, com Oeiras a registar os maiores valores, com um rendimento mediano de 17.250 euros.

Mais abaixo seguem os municípios de Lisboa (15.188 €), Alcochete (14.889 €), Cascais (14.524 €), Coimbra (14.388 €)e Vila Franca de Xira (14.004 €).

O rendimento mediano aumentou em todos os municípios portugueses em relação ao ano anterior e em 237 o aumento foi superior ao do país.

Já a desigualdade na distribuição dos rendimentos subiu ligeiramente. Em 29 municípios, a desigualdade ultrapassou a média nacional, como foi o caso de Lisboa (42,9%), Vila do Porto (42,3%), Porto (42,0%) e Cascais (40,5%).