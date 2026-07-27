Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 27 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

ASAE abre dois processos e suspende restaurante em ação em terminais

27 jul, 2026 - 11:26 • Lusa

Operação visou estabelecimentos de restauração em estações de comboios e nos terminais rodoviários.

A+ / A-

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) fiscalizou 98 estabelecimentos de restauração em estações de comboios e nos terminais rodoviários e instaurou dois processos-crime tendo suspendido a atividade de um operador.

No âmbito da operação designada GARE, a ASAE fiscalizou “98 operadores económicos, tendo sido instaurados dois processos-crime, relativos a géneros alimentícios falsificados e uso ilegal de denominação de origem ou indicação geográfica, e 24 processos de contraordenação”, refere a autoridade em comunicado.

Foi ainda determinada a suspensão de atividade de um operador por violação dos “deveres gerais da entidade exploradora do estabelecimento de restauração e bebidas”, tendo sido apreendidas “162 unidades de géneros alimentícios com canábis ou derivados, enquadrados como géneros alimentícios falsificados”.

De acordo com o comunicado, destacaram-se como principais infrações “a violação dos deveres gerais da entidade exploradora, a falta de mera comunicação prévia, a inexistência ou não atualização de processos HACCP, falhas de rotulagem e ausência de menções obrigatórias, bem como a inobservância dos requisitos das cozinhas, copas e zonas de fabrico dos estabelecimentos de restauração e bebidas”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 27 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Ordem para evacuar imediatamente. Chamas em França reduzem casas a cinzas e já estão às portas de Bordéus

Ordem para evacuar imediatamente. Chamas em França red(...)

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de nota

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de n(...)

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais