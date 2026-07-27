Casa Ermelinda Freitas "simulou" despesas para receber 76 mil euros de fundos europeus

A produtora vinícola Casa Ermelinda Freitas e dois responsáveis foram condenados por fraude pelo Tribunal de Setúbal por um "desfalque" de 76.222,27 mil euros, avançou esta segunda-feira a CNN Portugal.

Seguindo um "plano previamente traçado", a empresa e os dois arguidos apresentaram candidatura a fundos agrícolas comunitários em outubro de 2015, com o objetivo de promover vinhos fora da União Europeia, e "simularam" despesas para receber o dinheiro a que não tinham direito, de acordo com o Tribunal de Setúbal.

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Para obter o apoio, a empresa teria de realizar as ações propostas de promoção fora da União Europeia para ampliar o público da empresa para mercados como o do Brasil, China, Estados Unidos da América (EUA), Japão, México e Rússia, entre janeiro e dezembro de 2016. Feiras, provas, jantares vínicos e encontros com importadores eram algumas das opções.

A Casa Ermelinda Freitas alegou que tinha um investimento previsto de cerca de 238 mil euros e 119 mil poderiam ser pagos por fundos europeus.