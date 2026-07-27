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Gasóleo e gasolina voltam a subir esta segunda-feira

27 jul, 2026 - 08:39 • Redação

O preço médio do diesel sobes para 2,058 euros por litro, enquanto a gasolina vai aumentar para 2,00 euros por litro.

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Os preços dos combustíveis voltaram a aumentar esta semana. O gasóleo em média custará mais nove cêntimos e a gasolina mais três cêntimos.

O preço médio do diesel sobes para 2,058 euros por litro, enquanto a gasolina vai aumentar para 2,00 euros por litro.

Os preços dos combustíveis continuam a ser impactados pela guerra no Médio Oriente, com os EUA, Israel e o Irão envolvidos em ataques militares na região.

A guerra provocou o bloqueio do Estreito de Ormuz, por onde passa 20% do comércio de petróleo e gás natural, levando o preço dos combustíveis a sofrer graves alterações.

Entretanto, a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, pediu à Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) um estudo detalhado sobre a formação e a evolução dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento.

O pedido pretende avaliar se os preços de venda ao público têm acompanhado a evolução das cotações internacionais do petróleo, do gasóleo e da gasolina, bem como a rapidez com que os operadores repercutem as subidas e as descidas.

A ERSE, que recebeu o pedido em 15 de julho, dispõe de 20 dias úteis para apresentar a análise. Caso estejam reunidos os pressupostos previstos na lei, a ministra pediu ainda ao regulador que avalie uma eventual proposta de fixação excecional de margens máximas.

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