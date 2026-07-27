Lucros da Galp disparam 44% para 812 milhões no primeiro semestre

A Galp terminou os primeiros seis meses do ano com um lucro de 812 milhões de euros, um valor que representa uma subida de 44% face a igual período do ano anterior.

Este valor foi impulsionado, de acordo com a empresa, pelo aumento da produção de petróleo no Brasil e da cotação do Brent.



Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a petrolífera refere que "na base destes resultados esteve o aumento de 17% da produção de petróleo e gás natural face ao semestre homólogo, explicado pela entrada em operação e 'ramp-up' do campo de Bacalhau, no Brasil, e pelo aumento de 28% do preço médio do Brent, para os 92,3 dólares por barril".

O resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortizações (EBITDA) aumentou 52% entre abril e junho

"Estes resultados refletem a qualidade dos nossos ativos e a capacidade de execução das nossas equipas, mesmo num contexto de elevada volatilidade. Mantemos uma forte disciplina financeira, enquanto continuamos a investir em oportunidades que reforçam a competitividade e o potencial de crescimento da Galp", afirma a co-presidente executiva da Galp, Maria João Carioca, citada no comunicado.