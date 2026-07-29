Air France-KLM e Lufthansa apresentam propostas vinculativas pela TAP

A Air France-KLM e a Lufthansa apresentaram propostas vinculativas pela TAP, indicou esta quarta-feira a Parpública.

O prazo para a entrega de propostas, no âmbito da privatização de 44,9% do capital social da companha aérea nacional, termina esta quarta-feira.

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A Parpública explica que vai agora "elaborar, de modo fundamentado, um relatório que descreva pormenorizadamente as propostas recebidas".

O relatório será entregue ao Governo "no prazo de 30 dias, salvo se houver lugar a pedidos esclarecimentos, a qualquer um dos proponentes, sobre as respetivas propostas".

Nesse caso, o prazo para entrega do relatório fica suspenso "até que sejam prestados todos os esclarecimentos ou decorra o prazo que tenha sido fixado aos proponentes para o efeito", indica a Parpublica.