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Lucro da Endesa sobe 41,2% no primeiro semetre para 1.470 milhões de euros

29 jul, 2026 - 09:28 • Lusa

Segundo a informação que enviou à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de Espanha, a Endesa (detida em 70% pela italiana Enel) teve até junho um EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 3.240 milhões de euros, mais 19,5% do que no primeiro semestre de 2025.

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A energética espanhola Endesa, presente em Portugal, teve lucros de 1.470 milhões de euros no primeiro semestre, mais 41,2% do que nos mesmos meses de 2025, anunciou esta quarta-feira a empresa.

Segundo a informação que enviou à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de Espanha, a Endesa (detida em 70% pela italiana Enel) teve até junho um EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 3.240 milhões de euros, mais 19,5% do que no primeiro semestre de 2025.

As receitas da Endesa ascenderam a 10.995 milhões de euros no primeiro semestre (mais 1,1% do que em 2025) enquanto o investimento bruto cresceu 13,6%, para 1.062 milhões de euros.

Num comunicado, a empresa sublinhou hoje o "contexto de volatilidade contínua decorrente da instável situação geopolítica mundial" e disse que registou crescimentos em todas as áreas de negócio no primeiro semestre.

Por outro lado, revelou que reviu em alta as estimativas de lucros para este ano, que deverão superar os 2.400 milhões de euros, acima da previsão anterior, comunicada em fevereiro, de que se situariam entre os 2.300 e os 2.400 milhões de euros.

A Endesa é a maior elétrica espanhola e a segunda na distribuição de gás em Espanha.

Em Portugal, produz e distribui eletricidade e ganhou o concurso para a reconversão da central do Pego (Abrantes), com um projeto de investimento de 600 milhões de euros.

A Endesa tem ainda em Portugal projetos para geração de energia solar.

No ano passado, a empresa teve lucros de 2.198 milhões de euros, mais 16,4% do que em 2024.

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