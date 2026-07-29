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Energia
Lucros da EDP Renováveis aumentam 96% no primeiro semestre para 184 milhões de euros
29 jul, 2026 - 09:16 • Lusa
O EBITDA (resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) cresceu 11%, para 1.057 milhões de euros até junho.
A EDP Renováveis (EDPR) teve lucros de 184 milhões de euros no primeiro semestre do ano, mais 96% do que no mesmos meses de 2025, anunciou esta quarta-feira a empresa.
Segundo a comunicação enviada hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os resultados recorrentes - em termos comparáveis, sem impactos extraordinários - da EDP Renováveis no primeiro semestre cresceram 33%, para 183 milhões de euros.
Quanto ao EDITDA recorrente aumentou 8% no primeiro semestre, comparando com o primeiro semestre de 2026, para 1.033 milhões de euros.
A empresa de energia do Grupo EDP (Energias de Portugal) atribui os lucros no primeiro semestre ao "sólido desempenho operacional e maiores ganhos de transações" de vendas de ativos, embora "mitigados por aumento de amortizações, interesses não controláveis e impacto negativo de diferenças cambiais"
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