TAP: Air France-KLM promete parceria com Delta Airlines

Quanto ao envolvimento da norte-americana Delta Air Lines, acionista e parceira da Air France-KLM na "joint-venture" transatlântica, o comunicado salienta que a companhia "apoia e está alinhada com esta proposta, partilhando a ambição de reforçar ainda mais a conectividade de Portugal, nomeadamente de e para o Atlântico Norte".

"Este plano apoiaria o desenvolvimento tecnológico, criaria postos de trabalho altamente qualificados em Portugal e contribuiria para as ambições económicas do país", destaca o comunicado.

Além da aposta em MRO, a proposta da Air France-KLM abrange outras áreas de negócio como o transporte de passageiros, carga e programa de fidelização "com o objetivo de apoiar a execução da estratégia da TAP e contribuir para o desenvolvimento do setor da aviação em Portugal".

O grupo admite a "abertura de novas instalações de manutenção aeronáutica em zonas-chave de Portugal, dedicadas à manutenção de aeronaves e motores de última geração", dando acesso à TAP às áreas do digital e da integração da Inteligência Artificial na área de manutenção.

Em comunicado, o grupo franco-neerlandês refere que o seu plano estratégico para a TAP assenta no desenvolvimento de "atividades de Manutenção, Reparação e Revisão aeronáutica (MRO) em Portugal em colaboração com a TAP Maintenance & Engineering", de quem é parceira há mais de 20 anos.

A proposta vinculativa da Air France-KLM para a privatização da TAP prevê uma aliança com a Delta Air Lines, parceira do grupo, nas ligações para o Atlântico Norte, e instalar uma nova unidade de manutenção em Portugal.

Está previsto que TAP passe a fazer parte da rede comercial global do grupo de aviação, ao lado da Air France, da KLM e da Transavia, e celebre um acordo comercial estratégico com a Delta, com "partilha recíproca de códigos e benefícios de fidelização".

O grupo franco-neerlandês compromete-se a manter os principais ativos da TAP, nomeadamente "a sua marca, a sua equipa de gestão, a sua sede e rede em Portugal, bem como o seu "hub" em Lisboa".

Caso seja escolhida para acionista da TAP, a Air France-KLM "fará de Lisboa o seu único "hub" no Sul da Europa, reforçando a rede global do Grupo e expandindo a conectividade a mercados-chave, em particular nas Américas e em África", adianta ainda o comunicado.

A liderança da TAP nas rotas para o Brasil constituiria "um complemento de peso à oferta atual da Air France-KLM", que já conta com uma parceria com a companhia aérea GOL naquele mercado.

Citado na mesma nota, Benjamin Smith, presidente executivo (CEO) do grupo Air France-KLM, afirmou que a proposta hoje entregue "não é apenas uma proposta financeira para uma companhia aérea. É um plano estratégico ambicioso, de longo prazo, abrangente e completo, para a TAP e para Portugal como um todo".

Congratulando-se com o apoio da Delta Air Lines, o CEO do grupo garante a aposta no "crescimento da TAP a longo prazo, não só em Lisboa, mas também no Porto e noutras cidades de Portugal" e reafirma o "compromisso de criar um líder europeu de aviação global, apoiando ativamente a soberania europeia".

A Air France-KLM e a Lufthansa entregaram hoje, no último dia do prazo, propostas vinculativas no processo de privatização da TAP, que entra na terceira e última etapa obrigatória, anunciou hoje a holding estatal Parpública.

O processo prevê a venda de até 49,9% do capital da TAP, dos quais 5% estão reservados aos trabalhadores, podendo a parcela não subscrita ser adquirida pelo investidor selecionado, ao abrigo de um direito de preferência.

A Air France-KLM foi a primeira interessada a confirmar a apresentação de uma proposta não vinculativa, em abril, e reiterou o seu forte interesse na transportadora portuguesa. O grupo destacou também a experiência na relação com acionistas estatais.

O Estado francês é o maior acionista da Air France-KLM, com 27,98% do capital, seguido pelo Estado neerlandês, que detém 9,13%.