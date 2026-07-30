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Economia cresceu 2,5% face a 2025 no segundo trimestre

30 jul, 2026 - 09:38 • João Malheiro

Comparando com o primeiro trimestre de 2026, o PIB neste trimestre aumentou 0,8%.

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O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 2,5% no segundo trimestre deste ano, face a período homólogo em 2025.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), "o contributo positivo da procura interna para a variação homóloga do PIB diminuiu, em resultado do abrandamento do investimento, enquanto o consumo privado acelerou".

"A procura externa líquida registou um contributo menos negativo, verificando-se uma aceleração mais pronunciada nas exportações de bens e serviços que nas importações de bens e serviços", explica o INE.

O trimestre anterior já tinha registado um crescimento de 2,4%. Comparando com o primeiro trimestre de 2026, o PIB neste trimestre aumentou 0,8%.

"O contributo da procura externa líquida para a variação em cadeia do PIB passou a positivo, com as importações de bens e serviços a registarem um abrandamento mais significativo que as exportações de bens e serviços", lê-se.

"O contributo da procura interna manteve-se positivo, mas inferior ao observado no 1º trimestre, verificando-se uma diminuição do investimento e um crescimento mais intenso do consumo privado", acrescenta o INE.

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