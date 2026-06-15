Transporte aéreo de passageiros: saiba o que pode mudar até ao final do ano

Os eurodeputados fecharam um acordo com o Conselho da União Europeia sobre as regras aplicáveis aos passageiros dos transportes aéreos. O acordo visa proteger os passageiros contra perturbações nas viagens, como a recusa de embarque e voos atrasados ou cancelados e foi fechado por unanimidade no chamado Comité de Conciliação. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O acordo provisório tem ainda de ser confirmado pelo Parlamento e pelo Conselho nas próximas seis semanas, com a possibilidade de este prazo ser prolongado por mais duas semanas. Fim das surpresas nas malas de cabina O novo acordo pretende dar mais transparência nos preços anunciados. As novas regras incluem o direito de transportar gratuitamente um item pessoal, como uma pequena bolsa ou mochila, por exemplo com as medidas 40x30x15 centímetros. De acordo com o comunicado do Parlamento Europeu, as companhias aéreas podem oferecer bilhetes mais baratos a quem viajar sem bagagem de mão. No entanto, as transportadoras e os portais de pesquisa ficam obrigados a publicar sempre a tarifa aérea, incluindo a bagagem de mão, no início do processo de reserva. Para os passageiros não terem surpresas, o preço mostrado na pesquisa tem de incluir por defeito a bagagem de cabine. “Temos a consciência que um avião normal com 180 pessoas não pode suportar 180 malas na cabina. Muitas dessas malas eram logo colocadas no porão, depois de falar com as pessoas e ia para o porão. Mas numa companhia de baixo custo as pessoas eram surpreendidas com valores por 30 a 60 euros a mais”, explica o eurodeputado Sérgio Humberto, que esteve envolvido na última negociação.

Mais direitos nos bilhetes digitais Com as novas regras, os passageiros vão ter direito a obter cartões de embarque digitalmente no momento do check-in, “sem qualquer outro pedido ou obrigação de ter uma conta de utilizador ou uma aplicação específica”. Caso tenham efetuado o check-in, deixam de pagar taxas adicionais pela “correção de erros ortográficos no nome ou para obter uma versão impressa do cartão de embarque”. Não devem ainda ser impedidos de embarcar caso tenham mostrado a sua própria versão impressa de um cartão de embarque digital. Atrasos de mais de 3 horas continuam a ser penalizados Os eurodeputados conseguiram manter o direito dos passageiros dos transportes aéreos a serem "reembolsados ou reencaminhados e a reclamar uma indemnização se um voo sofrer um atraso superior a três horas, se for cancelado menos de 14 dias antes do voo ou se lhes for recusado o embarque”. O Conselho da União Europeia propunha indemnizações apenas a partir das 4 horas de atraso em voos curtos, mas o Parlamento Europeu conseguiu manter o limiar das 3 horas. A cada duas horas de tempo de espera, os passageiros têm direito a uma bebida. Depois de 3 horas de atraso, têm acesso a uma refeição. Em caso de necessário longos atrasos, têm direito a uma dormida que, no máximo, pode somar três noites. Indemnizações: voos e prazos “A indemnização por voos atrasados ou cancelados dependerá da distância do voo: 250 euros para viagens até 1 500 quilómetros, 400 euros para viagens entre 1 500 e 3 500 quilómetros e 600 euros para viagens mais longas”, pode ler-se no comunicado. As companhias aéreas vão poder reduzir a indemnização em 50% para as suas viagens mais longas “se for oferecido aos passageiros um reencaminhamento para o destino final, na sequência de perturbações da viagem ou se o atraso à chegada não durar mais de quatro horas”. “Falha técnica normal” deixa de ser razão para fugir a indemnizações As transportadoras vão poder evitar indemnizações se o atraso ou o cancelamento se deverem a acontecimentos “fora do controlo das companhias aéreas”. Para este critério, aplica-se uma lista de circunstâncias extraordinárias que inclui “catástrofes naturais, guerras, condições meteorológicas, passageiros indisciplinados ou greves de prestadores de serviços nos aeroportos, navegação aérea ou assistência em escala”. Transportadoras têm 4 dias para explicar compensações O acordo implica que as companhias áreas deixam de se poder remeter ao silêncio. Têm o prazo estrito de 96 horas após a viagem para transmitir instruções claras ao passageiro sobre como fazer um pedido de indemnização em caso de atraso ou cancelamento do voo. Estas explicações devem ser enviadas aos clientes por via eletrónica até quatro dias após o fim da viagem. No entanto, de acordo com o comunicado do Parlamento Europeu, os passageiros não são obrigados a ter uma conta de utilizador, nem a utilizar uma aplicação específica para receber esta informação.