MH370. Governo da Malásia anuncia novas buscas a avião desaparecido em 2014

O ministro dos Transportes da Malásia, Anthony Loke, anunciou esta terça-feira que a empresa de exploração marítima Ocean Infinity retomou as buscas do voo MH370 da Malaysia Airlines, desaparecido em 2014.

O ministro elogiou "a vontade da Ocean Infinity de mobilizar navios" para retomar as buscas do Boeing 777 que desapareceu dos radares no dia 8 de março de 2014 com 239 pessoas a bordo, entre as quais 153 cidadãos chineses.

O aparelho fazia a ligação entre Kuala Lumpur e Pequim.

Loke não especificou a data em que foram retomadas as buscas nem a duração da operação.

Segundo o ministro, o tempo da operação ainda não foi negociado com a empresa com sede nos Estados Unidos.

O Governo malaio anunciou no final de dezembro de 2024 que tinha aprovado o lançamento de uma nova busca do avião que desapareceu há 10 anos.

A 13 de dezembro do ano passado, o Governo aceitou a proposta da empresa Ocean Infinity de prosseguir as investigações numa nova área estimada em 15 mil quilómetros quadrados no sul do Oceano Índico.