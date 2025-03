Professores. Estatuto da Carreira fica parado com crise política

Menos de dois meses depois de terem começado, as negociações sobre o Estatuto da Carreira Docente ficam paradas, confirmou na tarde desta sexta-feira o ministro da Educação.

No final de uma reunião com as associações que representam o sector privado, Fernando Alexandre falou aos jornalistas e questionado pela Renascença disse que não vão ser retomadas as negociações com os sindicatos, por causa da queda do Governo.

O ministro sublinhou que “é óbvio que não temos enquadramento legal para prosseguir com as negociações, mas continuaremos a trabalhar na proposta de melhoramento do Estatuto”, em grupos de trabalho internos.

De recordar, que o processo arrancou a 17 de janeiro, com o regime de mobilidade por doença, um dossier que ficou fechado.

O novo regime da mobilidade foi aprovado em Conselho de Ministros a 11 de março.