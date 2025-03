Setor automóvel europeu e asiático cai nas bolsas após anúncio de tarifas dos EUA

Os fabricantes de automóvel europeus e asiáticos caíram esta quinta-feira na abertura das bolsas, depois do anúncio de tarifas adicionais de 25% sobre carros fabricados fora dos Estados Unidos impostas pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.

As três maiores fabricantes de automóveis da Ásia, Toyota, Honda e Nissan, perderam 2,04%, 2,47% e 1,67%, respetivamente, no índice da bolsa de Tóquio (Nikkei), que reúne as 225 empresas mais representativas do mercado e encerrou o dia com queda de 227,32 pontos, fixando-se em 37.799,97 pontos.

A Hyundai, maior fabricante de automóveis coreana, perdeu 4,28%, a Kia Motors 3,45% e a Mitsibishi 3,20%.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Na Europa, os fabricantes e fornecedores de automóveis também caíram, com a Porsche a perder 4,30% na bolsa de Frankfurt, a Mercedes a recuar 4,31%, a BMW 4,09%, a Daimler 3,18% e a Continental 2,71%

Na bolsa de Paris, a Stellantis caiu 6,12%, a Valeo 5,65% e a Forvia 5,42%.

A reação à decisão de Donald Trump foi imediata na Ásia, com o Japão e a Coreia do Sul a responderem com tarifas de 16% e 15%, respetivamente, do total de importações de automóveis dos EUA.

O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, disse esta quinta-feira que responderá "apropriadamente" às novas tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre o setor automóvel "com todas as opções disponíveis".

As tarifas adicionais de 25% a aplicar aos carros fabricados fora dos EUA poderão custar aos principais fabricantes japoneses até 3,2 biliões de ienes (cerca de 19.800 milhões de euros) a mais e seriam diluídas em parte devido ao alto grau de penetração dos automóveis asiáticos no mercado norte-americano.

O Japão é particularmente vulnerável. No ano passado, os automóveis representaram 28% das exportações japonesas para os Estados Unidos, ou 1,35 milhões de veículos, no valor 40 mil milhões de dólares.

Cerca de 2% do PIB do Japão depende das exportações de bens para os Estados Unidos e a indústria automóvel é um pilar fundamental da economia do arquipélago, onde cerca de 10% dos empregos estão ligados ao setor.

Na quarta-feira, Donald Trump anunciou que as novas tarifas adicionais de 25% serão aplicadas a "todos os carros não fabricados nos Estados Unidos" a partir de 02 de abril.

A taxa aplicada até agora era de 2,5%, o que significa que os carros importados serão agora taxados em 27,5% do seu valor.