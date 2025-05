Montenegro é o líder “sem dramas” de uma candidatura popular

“Eu não sou de dramas, não sou de andar a ensinar sentimentos, opiniões, não sou de criar esse tipo de análises. Nós aceitaremos o livre juízo individual de cada um”, afirmou.

A dois dias do fim da campanha, a dramatização sobe de tom e Luís Montenegro insiste mais uma vez que o único voto útil, porque dá estabilidade, é o voto na AD.

“O único voto que é útil para alcançar o objetivo da estabilidade é o voto na AD”, disse Montenegro que acrescentou que a oposição só sabe destruir e dizer mal de tudo e de todos.

Montenegro elenca algumas medidas do governo como o aumento de salários e a redução de impostos e ainda a construção de estradas e hospitais. O líder da AD critica, por isso, o PS que está sempre a dizer que o governo falhou.

“Nós falhámos quando os salários cresceram, nós falhámos quando conseguimos diminuir os impostos e chegar ao fim do ano e ter a conta do Estado com superavit superior àquele que estava no orçamento? Mas quem é que acredita que isto é um falhanço?", questiona o líder da AD.

Nesta reta final há uma mensagem que está em todos os discursos do líder da AD: “A instabilidade tem sido o modo de vida da oposição” e o único voto útil para garantir a estabilidade é na AD.