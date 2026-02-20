Incêndio em apartamento de Cascais faz sete feridos

20 fev, 2026 - 12:06 • Redação
Um incêndio numa casa em Cascais fez sete feridos. Dois deles, os dois ocupantes do apartamento em que o fogo deflagrou, mãe e filho, foram levados para o hospital S. Francisco Xavier, por inalação grave de fumo.
O incêndio terá tido origem numa beata que caiu num monte de papéis na sala do apartamento onde as chamas deflagraram, avança a RTP.
A RTP diz ainda que de acordo com o relato do morador dessa casa, uma beata caiu num monte de papéis, alastrando ao restante conteúdo da habitação, tendo sido impossível aos ocupantes da fração dominar as chamas.
Todas as pessoas foram retiradas do prédio por precaução.
País
O suspeito e outro utente foram, na altura, transp(...)
"Os danos são a nível da própria sala e varanda do piso superior, todo o restante edifício encontra-se unicamente danificado pelo fumo", disse à RTP, a comandante dos Bombeiros Voluntários de Cascais, Cristina Santos.
As autoridades já analisaram a estrutura do prédio, tendo concluído que não há problemas de segurança e portanto não haverá condicionamento do uso do prédio.
"Neste momento, os trabalhos estão concluídos, estamos só a aguardar se há alguma evolução no apartamento atingido. Não há risco de ruína do apartamento, está tudo em segurança, vai-se permitir aos moradores que regressem às suas residências. O único trabalho que vão ter é a limpeza", resumiu a comandante dos Bombeiros Voluntários de Cascais, Cristina Santos.
No local, estiveram cerca de 12 veículos e respetivas tripulações, acompanhadas pelas duas viaturas médicas de Cascais, uma mota INEM, a Proteção Civil, PSP, a Polícia Municipal e o Serviço Municipal de Proteção Civil.
Doze feridos, entre os quais um bombeiro, foram tr(...)