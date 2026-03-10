Só há um inspetor de prevenção nos crimes contra pessoas em Setúbal, denuncia ASFIC

O responsável pela ASFIC afirma que “o que não pode acontecer é estar-se dependente de apenas uma pessoa, da boa vontade dela, de estar sempre disponível quando é necessária”.

Nuno Domingos questiona: “Uma vítima do outro lado da ponte não tem deter o mesmo tratamento que em Lisboa?” Segundo conta o responsável, na capital há equipas idênticas, mas que contam com quatro inspetores.

“No serviço permanente da PJ, ou seja, nos piquetes e prevenções, há uma situação muito perto de Lisboa, é só preciso atravessar ponte. No Departamento de Investigação criminal de Setúbal, só há um inspetor de prevenção nos crimes contra pessoas, ou seja, homicídios e crimes sexuais e também só há um especialista de polícia científica de prevenção”, relata à Renascença.

Os fenómenos criminais são criativos e reinventam-se e isso tem trazido mais exigência à investigação criminal . No entanto, a par dessa circunstância, Nuno Domingos, presidente da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal (ASFIC), revela que há serviços que estão a ser prestados pela Policia Judiciária abaixo dos mínimos exigidos .

Em entrevista á Renascença, o sindicalista diz que, com exceção de Lisboa e Porto, no resto do país há só um especialista de polícia científica a ir aos locais do crime. Uma situação que “é incompreensível”, já que as orientações internacionais apontam para a exigência da ida ao terreno de duas pessoas. E conclui: “A polícia tem de se reorganizar para melhorar a recolha de prova nas investigações.”

Este é um problema que o novo diretor da Polícia Judiciária vai herdar, mas há mais, diz a ASFIC. “Estão por aprovar 14 regulamentos, alguns críticos e primordiais, e esperemos que sejam foco do novo diretor o das colocações, o disciplinar e o do formador”, defende Nuno Domingos.

Assim, o sindicato apela à alteração de critério e a maior transparência nas colocações. “O regulamento muda todos os anos. O critério devia ser em primeiro não só a antiguidade na PJ, mas a antiguidade do pedido, e um critério, por exemplo, da avaliação do curso”.

Na formação, cada vez mais importante perante os desafios do crime, diz Nuno Domingos, tem de ser criado um suplemento “para os formadores terem motivação e não perderem dinheiro”. E sublinha: “Ter a pessoa certa a dar formação significa que, no futuro, os inspetores têm uma ferramenta que é um multiplicador enorme para a produtividade.”

Por resolver está ainda a questão remuneratória das horas extraordinárias.

“Há acertos a fazer porque o valor/ hora que os polícias recebem no trabalho suplementar é muito inferior ao valor/hora determinado em 30 a 40% e há investigações que são necessárias muitas horas para ouvir escutas e fazer transcrições”, esclarece, alertando que muitas vezes as pessoas são obrigadas a trabalhar sem receber e sem compensação.

Razão que poderá levar a uma greve que pode não demorar muito.

Nuno Domingos conclui que a Direção da Polícia Judiciária, feita por Luís Neves, teve como prioridade o recrutamento e melhoria de edifícios. “Havia falta extrema de pessoal e envelhecimento dos quadros e Luís Neves conseguiu renovar quadros e melhorar condições.”