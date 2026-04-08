Cessar-fogo entre EUA e Irão: o que já sabemos?

O que prevê o cessar-fogo anunciado?

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou a suspensão dos bombardeamentos contra o Irão por um período de duas semanas, condicionada à reabertura "completa, imediata e segura" do Estreito de Ormuz.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, confirmou a aceitação de Teerão, garantindo a "passagem segura" pelo estreito durante esse período "mediante coordenação com as Forças Armadas iranianas."

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Israel também aceitou o cessar-fogo e suspenderá os seus ataques, confirmou um responsável da Casa Branca.

Quem mediou o entendimento?

O principal mediador foi o Paquistão. O acordo surgiu após contactos entre a administração norte-americana, o primeiro-ministro paquistanês Shehbaz Sharif e o chefe do exército, Field Marshal Asim Munir.

Munir esteve em contacto permanente ao longo da noite com o vice-presidente norte-americano JD Vance, o enviado especial Steve Witkoff e o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano Abbas Araghchi.

Este acordo significa o fim da guerra?

Não. Trata-se de uma solução temporária.

"A nossa exigência é o fim da guerra imposta, com garantia de que este ciclo de ataques não se repetirá", afirmou o chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi.



