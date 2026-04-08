- Noticiário das 6h
- 08 abr, 2026
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Cessar-fogo entre EUA e Irão: o que já sabemos?
08 abr, 2026 - 01:25 • Fábio Monteiro
Cessar-fogo de duas semanas foi alcançado a horas do prazo-limite fixado por Trump. Washington suspende os bombardeamentos; Teerão compromete-se a reabrir o Estreito de Ormuz.
O que prevê o cessar-fogo anunciado?
O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou a suspensão dos bombardeamentos contra o Irão por um período de duas semanas, condicionada à reabertura "completa, imediata e segura" do Estreito de Ormuz.
O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, confirmou a aceitação de Teerão, garantindo a "passagem segura" pelo estreito durante esse período "mediante coordenação com as Forças Armadas iranianas."
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Israel também aceitou o cessar-fogo e suspenderá os seus ataques, confirmou um responsável da Casa Branca.
Quem mediou o entendimento?
O principal mediador foi o Paquistão. O acordo surgiu após contactos entre a administração norte-americana, o primeiro-ministro paquistanês Shehbaz Sharif e o chefe do exército, Field Marshal Asim Munir.
Munir esteve em contacto permanente ao longo da noite com o vice-presidente norte-americano JD Vance, o enviado especial Steve Witkoff e o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano Abbas Araghchi.
Este acordo significa o fim da guerra?
Não. Trata-se de uma solução temporária.
"A nossa exigência é o fim da guerra imposta, com garantia de que este ciclo de ataques não se repetirá", afirmou o chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi.
Irão. Trump aceita acordo de cessar-fogo por duas semanas
Donald Trump anunciou a suspensão dos bombardeamen(...)
O que está previsto para as próximas semanas?
Os EUA e o Irão deverão realizar conversações de paz na sexta-feira em Islamabad.
O vice-presidente JD Vance deverá liderar a delegação norte-americana. O enviado especial Steve Witkoff e o genro de Trump, Jared Kushner, também deverão estar presentes.
Porque é que o Estreito de Ormuz é tão importante?
O estreito é responsável pelo trânsito de cerca de um quinto das exportações mundiais de petróleo e gás.
Quais são as condições do Irão para um acordo permanente?
A proposta iraniana de dez pontos inclui um protocolo para a reabertura do Estreito de Ormuz, o fim de todos os conflitos na região, o levantamento de sanções e esforços de reconstrução.
De acordo com a imprensa internacional, o plano exige garantias de que o Irão não voltará a ser atacado, a cessação dos ataques israelitas contra o Hezbollah no Líbano e o levantamento de todas as sanções.
Em contrapartida, o Irão levantaria o bloqueio de facto ao Estreito de Ormuz e imporia uma taxa de dois milhões de dólares por cada navio em trânsito, a partilhar com Omã.
Trump classificou a proposta como uma "base de trabalho", mas considerou-a insuficiente na sua forma atual.
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