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Guerra na Ucrânia
Sem veto húngaro, UE aprova empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia
22 abr, 2026 - 12:08 • Ana Kotowicz
O empréstimo foi bloqueado por Viktor Orbán em fevereiro. Desta vez, não houve objeção da Hungria.
A União Europeia deu luz verde ao empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia, depois de cair o veto húngaro — o único impedimento para Bruxelas avançar com a ajuda financeira a Kiev. O passo seguinte é a aprovação formal por escrito.
Esta quarta-feira, em Bruxelas, foi também aprovado o 20º pacote de sanções à Rússia pelos embaixadores dos 27 estados-membros.
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Para a Hungria deixar cair o veto foi necessário voltar a receber petróleo russo, o que aconteceu na manhã desta quarta-feira. Aliás, a votação começou por estar marcada para as nove da manhã, mas, como o oleoduto não estava a funcionar, foi reagendada.
E assim foi: só depois de o petróleo voltar a correr no oleoduto de Druzbha — que atravessa a Ucrânia — é que os 27 chegaram a acordo.
Em fevereiro, o primeiro-ministro da Hungria bloqueou o empréstimo. Desde logo, Viktor Orbán (que perdeu as eleições legislativas húngaras no passado dia 12 de abril para Péter Magyar) garantiu que só levantaria o veto quando o fornecimento de petróleo russo ao país fosse retomado.
Zelensky repara oleoduto e pede pacote de ajuda
"Esperamos que a UE também cumpra os compromissos acordados. Também não há progressos há muito tempo sobre novas sanções contra a Rússia por causa desta guerra, o que é particularmente contraproducente quando os Estados Unidos estão a aliviar restrições", concluiu o Presidente ucraniano, pedindo à Europa para manter a pressão "para que os russos não sintam que podem travar uma guerra com impunidade".
No mesmo dia, António Costa, presidente do Conselho Europeu, agradeceu a Zelensky por reparar o oleoduto Druzhba e permitir o fornecimento de petróleo russo à Hungria.
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