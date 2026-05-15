"Politécnicos nunca farão concorrência às universidades", diz reitor do Porto

“É um erro pensar que as pessoas não sabem distinguir o trigo do joio.” O Reitor da Universidade do Porto não se mostra preocupado com o novo Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), e garante que os politécnicos, que possam vir a transformar-se em universidades técnicas, não farão concorrência às universidades. De resto, diz que o país preciso de cursos técnicos e teme que "por questões de prestígio", os politécnicos se foquem mais em doutoramentos. O novo regime, aprovado há duas semanas pelo Parlamento, é um novo modelo de ensino superior que prevê "universidades politécnicas" e define apenas a existência da figura de "Reitor". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Essa concorrência nunca existirá”, garante em declarações à Renascença. “Os estudantes sabem perfeitamente quais são as universidades mais competitivas e aquelas que garantem um reconhecimento no mercado de trabalho maior e quais são aquelas que são menos competitivas”, diz o reitor António de Sousa Pereira. A alteração decorre do novo Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, aprovado no início do mês pelos partidos de direita (PSD, CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal). Na prática, permite mais oferta formativa e confere mais poder de gestão aos politécnicos, que passam a ser presididos também por um reitor.

Há politécnicos com capacidade para doutoramentos António de Sousa Pereira admite que o país tem politécnicos “com capacidade instalada para dar doutoramentos", e diz que "essa não é a questão que está em cima da mesa, nem nunca foi”. O que preocupa o reitor da Universidade do Porto é que a “função primordial que os politécnicos tinham atribuída, que era darem cursos em estreita ligação com o ambiente empresarial e altamente virados para as atividades mais profissionalizantes”, possa estar agora em risco. E teme que, “por questões de prestígio, agora se concentrem mais nos programas doutorais do que provavelmente nessas formações”, acrescenta. O reitor António de Sousa Pereira sublinha ainda que essas formações técnico-profissionais “são críticas para um país em que nem 50% dos jovens segue para o ensino superior". E defende que Portugal precisa de oferecer aos restantes "uma formação que lhes permita serem competitivos num mercado de trabalho, que se pretende mais competitivo, e que produza produtos de valor acrescentado”. “Não é por se mudar o nome” que os politécnicos vão desviar alunos das universidades, acredita. O reitor do Porto reconhece que nem todos se conseguem inscrever “por questões financeiras”, mas isso é outro tema. “Tendo oportunidade e tendo capacidade financeira, (os alunos) vão continuar a escolher as universidades com mais prestígio internacional, com mais internacionalização, com professores mais habilitados, onde se faz mais investigação”, garante António de Sousa Pereira. “Vai continuar a existir este tipo de seleção”, assegura.