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Isto não é só Europa
“Resta um quarto a preço imbatível”. O que são os “dark patterns” que nos roubam dinheiro?
11 jun, 2026 - 18:26 • Alexandre Abrantes Neves , Beatriz Martel Garcia (sonorização)
Roletas para ganhar descontos, dificuldade em cancelar subscrições, seguros automáticos que nos fazem pagar mais. Os padrões “enganosos” estão por todo o lado nas compras online, a lei tem dificuldade em combatê-los e a literacia ainda é reduzida. Susana Costa e Silva da Universidade Católica e Maria Manuel Leitão Marques, ex-eurodeputada pelo PS, explicam o que ainda falta fazer para reduzir os efeitos negativos dos “dark patterns” nos nossos bolsos.
Este conteúdo é feito no âmbito da parceria Renascença/Euranet Plus – Rede Europeia de Rádios. Veja todos os conteúdos Renascença/Euranet Plus.
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- Noticiário das 19h
- 11 jun, 2026
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