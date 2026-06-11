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Isto não é só Europa

“Resta um quarto a preço imbatível”. O que são os “dark patterns” que nos roubam dinheiro?

11 jun, 2026 - 18:26 • Alexandre Abrantes Neves , Beatriz Martel Garcia (sonorização)

Roletas para ganhar descontos, dificuldade em cancelar subscrições, seguros automáticos que nos fazem pagar mais. Os padrões “enganosos” estão por todo o lado nas compras online, a lei tem dificuldade em combatê-los e a literacia ainda é reduzida. Susana Costa e Silva da Universidade Católica e Maria Manuel Leitão Marques, ex-eurodeputada pelo PS, explicam o que ainda falta fazer para reduzir os efeitos negativos dos “dark patterns” nos nossos bolsos.

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“Resta 1 quarto a preço imbatível”. Sabe o que são “dark patterns”?
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Este conteúdo é feito no âmbito da parceria Renascença/Euranet Plus – Rede Europeia de Rádios. Veja todos os conteúdos Renascença/Euranet Plus.

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  • 11 jun, 2026
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