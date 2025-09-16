Fórmula 1 regressa ao Autódromo do Estoril em modo “classics”

16 set, 2025 - 00:25 • Ricardo Vieira
Um total de 34 carros que fizeram parte da história da Fórmula 1 vão acelerar e podem ser admirados no Estoril Classics, que regressa ao Autódromo do Estoril nos dias 3, 4 e 5 de outubro.
A presença em pista e em exposição de algumas das “máquinas mais icónicas de todas as décadas” será o “ponto alto” da 9.ª edição do Estoril Classics, indica a organização, em comunicado.
O fãs de automobilismo, além desta “concentração inédita de Fórmula 1”, podem também assistir a provas de Classic GP, Classic Touring Challenge, Classic Endurance Racing, Heritage Touring Cup, Sixties’ Endurance, 2.0 Litre Cup, Gentlemen Challenge e de Iberian Historic Endurance.
“A escolha do Autódromo do Estoril como palco central desta celebração é profundamente simbólica”, assinala Duarte Nobre Guedes, mentor do Estoril Classics.
Foi no Estoril que se escreveram “algumas das páginas mais marcantes da Fórmula 1, desde o título mundial de Niki Lauda em 1984, à primeira vitória de Ayrton Senna em 1985 sob uma chuva intensa, passando pelo recorde histórico de Alain Prost em 1987 e pela consagração final do francês em 1993, numa corrida vencida por Michael Schumacher”.
A entrada no Estoril Classics é gratuita para a bancada da reta da meta.
O preço dos bilhetes para o paddock tem várias modalidades: 20 euros (sexta-feira), 35 euros (sábado ou domingo) e 60 euros (passe para os três dias).
As crianças até aos 15 anos terão entrada gratuita no paddock, desde que acompanhadas por um adulto.
Os ingressos já se encontram disponíveis para venda online até às 23h59 do dia 2 de outubro.