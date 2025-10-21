Menu
  Noticiário das 2h
  22 out, 2025
Carro do Ano 2026: os testes já arrancaram

21 out, 2025 - 20:59 • José Carlos Silva

Este ano, são 28 os automóveis candidatos ao Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2026. Será preciso esperar por março para saber que carro vai substituir o Carro do Ano 2025 que ficou nas mãos do Citroen C3.

A+ / A-

A lista de candidatos a Carro do Ano é longa, mas maior é a dos candidatos às oito classes a concurso.

São 92 os modelos confirmados, que vão ser avaliados por um painel de 16 jurados dos mais representativos órgãos de comunicação social do país, incluindo a Renascença.

Para carro do ano são candidatos:

· Alpine A290

· Audi A6 Avant

· BYD Atto 2

· BYD Dolphin Surf

· BYD Seal 6 DM-i Touring

· Changan Deepal S07

· Citroën C5 Aircross

· Dacia Bigster

· DS Nº8

· Fiat Grande Panda

· Forthing S7

· Hyundai Inster

· Jeep Compass

· KIA EV4

· Leapmotor B10

· Leapmotor C10 REEV

· Mazda 6e

· MG S5

· Nissan Ariya Nismo

· Nissan Micra

· Opel Frontera

· Renault 4

· Skoda Elroq

· Toyota BZ4X

· Volkswagen T-Roc

· Voyah Courage

· Xpeng G6

· Xpeng G9

Quanto às classes, a do Carro Elétrico do Ano é a mais concorrida, e este ano, há nove modelos inscritos na classe Design.

Citadino do Ano

· BYD Dolphin Surf Boost

· Fiat Grande Panda La Prima

· Hyundai Inster EV 360km Style Plus

· KIA Stonic 1.0 T-GDi 6MT Tech

· Nissan Micra Evolve 52kWh

· Renault 4 E-Tech Elétrico Iconic

Design do Ano

· Alfa Romeo 33 Stradale

· Alpine A290 GTS

· BYD Atto 2 Comfort

· BYD Dolphin Surf Boost

· BYD Seal 6 DM-i Touring Comfort Lite

· DS Nº8 Long Range 245 Etoile

· Hyundai Inster EV 360km Style Plus

· Nissan Micra Evolve 52kWh

· Renault 4 E-Tech Elétrico Iconic

Desportivo / Lazer do Ano

· Alpine A290 GTS

· Nissan Ariya Nismo 87kWh e-4orce

· Skoda Elroq RS

Elétrico do Ano

· Audi A6 Avant e-Tron

· BYD Atto 2 Comfort

· BYD Dolphin Surf Boost

· Citroën ë-C5 Aircross Max

· DS Nº8 Long Range 245 Etoile

· Hyundai Inster EV 360km Style Plus

· KIA EV4 Hatchback Tech (81,4 kWh)

· Leapmotor B10 Design

· Mazda 6e 5HB EV 245cv Long Range Takumi Plus

· MG S5 Luxury 64kWh

· Nissan Micra Evolve 52kWh

· Renault 4 E-Tech Elétrico Iconic

· Skoda Elroq 85 Sportline

· Voyah Courage AWD Luxury

· Xpeng G6 Long Range

· Xpeng G9 Performance

Familiar do Ano

· BYD Seal 6 DM-i Touring Comfort Lite

· Citroën ë-C5 Aircross Max

· Dacia Bigster Hybrid-G150 4x4

· Forthing S7

· KIA EV4 Hatchback Tech (81,4 kWh)

· KIA PV5 Passenger L2H1 Long-Range + V2L (71,2 kWh)

· Leapmotor B10 Design

· Leapmotor C10 REEV Design

· Renault Austral E-Tech

· Skoda Elroq 85

· Xpeng G6 Long Range

Híbrido Plug-in do Ano

· BYD Seal 6 DM-i Touring Comfort Lite

· Leapmotor C10 REEV Design

· Mitsubishi Outlander PHEV 2.4 Instyle

SUV Compacto do Ano

· BYD Atto 2 Comfort

· Citroën ë-C5 Aircross Max

· Dacia Bigster Hybrid-G150 4x4

· Jeep Compass First Edition

· Leapmotor B10 Design

· Nissan Qashqai 1.5 E-Power (190 CV) ADVANCE

· Opel Frontera GS

· Renault Symbioz Mild-Hybrid

· Skoda Elroq 85 Sportline

· Volkswagen T-Roc 1.5 eTSI 116cv Life DSG

Grande SUV do Ano

· Changan Deepal S07

· KGM Musso EV E80 K5 4WD

· Leapmotor C10 REEV Design

· Toyota BZ4X Lounge

· Voyah Courage AWD Luxury

Xpeng G9 Performance

Não sendo de estranhar, há mais marcas chinesas a participar no concurso cujos testes dinâmicos terminam no final de Janeiro.

Os jurados vão ainda atribuir o Prémio Inovação e Tecnologia, que visa distinguir um conjunto de dispositivos inovadores e tecnologicamente avançados que consigam beneficiar diretamente a condução e o condutor.

