Carro do Ano 2026: os testes já arrancaram

21 out, 2025 - 20:59 • José Carlos Silva
A lista de candidatos a Carro do Ano é longa, mas maior é a dos candidatos às oito classes a concurso.
São 92 os modelos confirmados, que vão ser avaliados por um painel de 16 jurados dos mais representativos órgãos de comunicação social do país, incluindo a Renascença.
· Alpine A290
· Audi A6 Avant
· BYD Atto 2
· BYD Dolphin Surf
· BYD Seal 6 DM-i Touring
· Changan Deepal S07
· Citroën C5 Aircross
· Dacia Bigster
· DS Nº8
· Fiat Grande Panda
· Forthing S7
· Hyundai Inster
· Jeep Compass
· KIA EV4
· Leapmotor B10
· Leapmotor C10 REEV
· Mazda 6e
· MG S5
· Nissan Ariya Nismo
· Nissan Micra
· Opel Frontera
· Renault 4
· Skoda Elroq
· Toyota BZ4X
· Volkswagen T-Roc
· Voyah Courage
· Xpeng G6
· Xpeng G9
Quanto às classes, a do Carro Elétrico do Ano é a mais concorrida, e este ano, há nove modelos inscritos na classe Design.
· BYD Dolphin Surf Boost
· Fiat Grande Panda La Prima
· Hyundai Inster EV 360km Style Plus
· KIA Stonic 1.0 T-GDi 6MT Tech
· Nissan Micra Evolve 52kWh
· Renault 4 E-Tech Elétrico Iconic
· Alfa Romeo 33 Stradale
· Alpine A290 GTS
· BYD Atto 2 Comfort
· BYD Dolphin Surf Boost
· BYD Seal 6 DM-i Touring Comfort Lite
· DS Nº8 Long Range 245 Etoile
· Hyundai Inster EV 360km Style Plus
· Nissan Micra Evolve 52kWh
· Renault 4 E-Tech Elétrico Iconic
· Alpine A290 GTS
· Nissan Ariya Nismo 87kWh e-4orce
· Skoda Elroq RS
· Audi A6 Avant e-Tron
· BYD Atto 2 Comfort
· BYD Dolphin Surf Boost
· Citroën ë-C5 Aircross Max
· DS Nº8 Long Range 245 Etoile
· Hyundai Inster EV 360km Style Plus
· KIA EV4 Hatchback Tech (81,4 kWh)
· Leapmotor B10 Design
· Mazda 6e 5HB EV 245cv Long Range Takumi Plus
· MG S5 Luxury 64kWh
· Nissan Micra Evolve 52kWh
· Renault 4 E-Tech Elétrico Iconic
· Skoda Elroq 85 Sportline
· Voyah Courage AWD Luxury
· Xpeng G6 Long Range
· Xpeng G9 Performance
· BYD Seal 6 DM-i Touring Comfort Lite
· Citroën ë-C5 Aircross Max
· Dacia Bigster Hybrid-G150 4x4
· Forthing S7
· KIA EV4 Hatchback Tech (81,4 kWh)
· KIA PV5 Passenger L2H1 Long-Range + V2L (71,2 kWh)
· Leapmotor B10 Design
· Leapmotor C10 REEV Design
· Renault Austral E-Tech
· Skoda Elroq 85
· Xpeng G6 Long Range
· BYD Seal 6 DM-i Touring Comfort Lite
· Leapmotor C10 REEV Design
· Mitsubishi Outlander PHEV 2.4 Instyle
· BYD Atto 2 Comfort
· Citroën ë-C5 Aircross Max
· Dacia Bigster Hybrid-G150 4x4
· Jeep Compass First Edition
· Leapmotor B10 Design
· Nissan Qashqai 1.5 E-Power (190 CV) ADVANCE
· Opel Frontera GS
· Renault Symbioz Mild-Hybrid
· Skoda Elroq 85 Sportline
· Volkswagen T-Roc 1.5 eTSI 116cv Life DSG
· Changan Deepal S07
· KGM Musso EV E80 K5 4WD
· Leapmotor C10 REEV Design
· Toyota BZ4X Lounge
· Voyah Courage AWD Luxury
Xpeng G9 Performance
Não sendo de estranhar, há mais marcas chinesas a participar no concurso cujos testes dinâmicos terminam no final de Janeiro.
Os jurados vão ainda atribuir o Prémio Inovação e Tecnologia, que visa distinguir um conjunto de dispositivos inovadores e tecnologicamente avançados que consigam beneficiar diretamente a condução e o condutor.