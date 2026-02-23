Ouvir
Revelados os sete finalistas a Carro do Ano 2026

23 fev, 2026 - 22:58 • José Carlos Silva

O grande vencedor será conhecido a 10 de março, juntamente com os eleitos das diferentes classes.

Um destes sete candidatos vai suceder ao Citroen C3 como Carro do Ano 2026. A lista foi divulgada esta segunda-feira.

Estão apurados os finalistas pelo júri do Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal.

Conheça os sete candidatos a Carro do Ano 2026:

- Citroën C5 Aircross

- Dacia Bigster

- Fiat Grande Panda

- Kia EV4

- Renault 4

- Skoda Elroq

- Volkswagen T-Roc

Durante os últimos meses, o júri de quase duas dezenas de jornalistas de outros tantos órgãos de comunicação social (entre eles da Renascença/RFM), testaram os 28 modelos a concurso no Carro do Ano.

As inscrições foram, contudo, em número muito superior, 92, com os automóveis divididos em oito classes com diferentes modelos e versões.

As oito classes a concurso são:

- Citadino do Ano;

- Design;

- Familiar;

- Elétrico;

- Híbrido Plug-in;

- Suv Compacto;

- Grande Suv;

- Desportivo

A escolha é variada, e o nome do Carro do Ano de 2026 será conhecido dia 10 de março, em conjunto com os vencedores das diferentes classes.

O Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2026 é uma iniciativa do grupo Impresa.

