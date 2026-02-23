Revelados os sete finalistas a Carro do Ano 2026

23 fev, 2026 - 22:58 • José Carlos Silva
Um destes sete candidatos vai suceder ao Citroen C3 como Carro do Ano 2026. A lista foi divulgada esta segunda-feira.
Estão apurados os finalistas pelo júri do Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal.
Conheça os sete candidatos a Carro do Ano 2026:
Durante os últimos meses, o júri de quase duas dezenas de jornalistas de outros tantos órgãos de comunicação social (entre eles da Renascença/RFM), testaram os 28 modelos a concurso no Carro do Ano.
As inscrições foram, contudo, em número muito superior, 92, com os automóveis divididos em oito classes com diferentes modelos e versões.
- Citadino do Ano;
- Design;
- Familiar;
- Elétrico;
- Híbrido Plug-in;
- Suv Compacto;
- Grande Suv;
- Desportivo
A escolha é variada, e o nome do Carro do Ano de 2026 será conhecido dia 10 de março, em conjunto com os vencedores das diferentes classes.
O Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2026 é uma iniciativa do grupo Impresa.