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Dacia Bigster é o Carro do Ano 2026

10 mar, 2026 - 22:49 • José Carlos Silva

Dacia Bigster também foi considerado o SUV Compacto do Ano e ganhou ainda o prémio Tecnologia e Inovação.

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O vencedor da edição Carro do Ano/Volante de Cristal 2026 é o Dacia Bigster Hybrid-G 150 4x4, foi esta terça-feira revelado.

O Dacia arrecadou ainda o galardão na categoria de SUV Compacto do Ano.

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Combina um motor mild-hybrid 1.2 litros de 48V, com 140 cavalos (cv), no eixo dianteiro, com um motor elétrico de 31 cv no eixo traseiro. No total, o sistema oferece uma potência máxima de 150 cv.

É o primeiro veículo com este sistema no mercado a combinar uma solução híbrida, bi-fuel GPL e tração integral. A marca garante que a combinação resulta numa redução de consumo de 10%. Comporta ainda uma maior economia, graças à utilização de um depósito de GPL e outro de gasolina.

As outras classes vencedoras:

  • Citadino do Ano: Fiat Grande Panda La Prima;
  • Design do Ano: Alfa Romeo 33 Stradale;
  • Desportivo/Lazer do Ano: Alpine A290 GTS;
  • Elétrico do Ano: Mazda 6e 5HB 245cv Long Range Takumi Plus;
  • Familiar do Ano: Citroën ë-C5 Aircross Max;
  • Híbrido Plug-in do Ano: Leapmotor C10REEV Design;
  • Grande SUV do Ano: Xpeng G9 Performance.

O já referido SUV Compacto do Ano, o Dacia Bigster Hybrid-G 150 4x4, acumula ainda com o prémio tecnologia e inovação.

Foi esta a escolha do júri composto por 15 jornalistas, entre ele um em representação da Renascença e da RFM.

O grupo Impresa que organizou a iniciativa – Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2026 – através da SIC Notícias e do Expresso, distinguiu ainda através da Comissão Executiva, Teresa Lameiras com o prémio Personalidade do Ano.

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