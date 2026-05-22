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Mercado automóvel

Changan é parceiro da Federação Portuguesa de Futebol

22 mai, 2026 - 20:36 • José Carlos Silva

A marca de automóveis chinesa chegou a Portugal em setembro e oito meses depois investe forte na visibilidade.

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A Changan, que entre janeiro e abril vendeu 222 unidades do modelo Deepal S05 e Deepal S07, é a partir desta sexta-feira a marca automóvel oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e da seleção.

Num evento apadrinhado pelos antigos internacionais Vítor Baía e Ricardo Quaresma, foram trocados de forma simbólica uma camisola da seleção e uma miniatura automóvel da Changan.

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As partes sublinharam partilhar valores comuns, sob o lema "Stay in the game", o que implica tradição, resiliência e ambição para o futuro.

Vítor Baía e Ricardo Quaresma marcaram presença no evento. Foto: DR
Vítor Baía e Ricardo Quaresma marcaram presença no evento. Foto: DR
Marca chinesa Changan é parceiro da Federação Portuguesa de Futebol. Foto: DR
Marca chinesa Changan é parceiro da Federação Portuguesa de Futebol. Foto: DR
Marca chinesa Changan é parceiro da Federação Portuguesa de Futebol. Foto: DR
Marca chinesa Changan é parceiro da Federação Portuguesa de Futebol. Foto: DR

Os valores financeiros envolvidos nesta operação não foram revelados, mas é certo que a Changan estará visível sobretudo nas deslocações da equipa das quinas.

A Changan, marca ainda desconhecida para muitos portugueses, foi fundada em 1862, e produziu o seu primeiro automóvel em 1959.

Propriedade do Estado chinês, é, atualmente, o quarto maior construtor automóvel daquele país. Já vendeu mais de 30 milhões de viaturas.

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