Estónia, Letónia e Lituânia ligados "com sucesso" à rede elétrica europeia

O Presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda, anunciou este domingo que os estados bálticos da Estónia, Letónia e Lituânia ligaram-se “com sucesso” à rede elétrica europeia, depois de cortarem ligações à Rússia.

"Há alguns momentos, recebi uma ótima notícia. A sincronização do sistema elétrico dos Estados bálticos com o da Europa continental foi concluída com êxito”, declarou Nauseda à imprensa em Vílnius, citado pela AFP.

A Estónia, a Letónia e a Lituânia já tinham previsto o abandono da rede elétrica russa para aderirem ao sistema europeu, um processo iniciado há anos e acelerado após a invasão da Ucrânia por Moscovo.

Estão previstas comemorações oficiais nos três países, sendo que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, participa este domingo numa cerimónia com os dirigentes bálticos em Vílnius.

"Estamos prontos", afirmou o primeiro-ministro lituano, Gintautas Paluckas, nas redes sociais, elogiando "o início de uma nova era de independência [energética]".

O processo demorou vários anos devido a inúmeros problemas tecnológicos e financeiros e à necessidade de diversificar o fornecimento, nomeadamente através de cabos submarinos.

Entretanto, o sistema elétrico do enclave russo de Kaliningrado tornou-se este sábado autónomo depois de a Lituânia, a Letónia e a Estónia se terem desligado do circuito elétrico BRELL com a Rússia e a Bielorrússia.

O enclave recebe eletricidade de três centrais térmicas locais, que "têm as reservas de energia necessárias para o fornecimento ininterrupto de eletricidade", disse o governador da região.

A mudança tornou-se urgente após a invasão russa da Ucrânia em 2022, que despertou nos países bálticos o receio de que Moscovo os visasse também.