Artista detido após desfraldar bandeira sudanesa-palestiniana no Super Bowl

Um artista que atuou durante o intervalo do Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano (NFL), foi detido em campo depois de desfraldar uma bandeira sudanesa-palestiniana com as palavras "Sudão" e "Gaza" escritas. A NFL confirmou que o detido fazia parte de uma lista com cerca de 400 artistas que participou no espectáculo durante o intervalo do jogo de domingo, onde a estrela foi o rapper Kendrick Lamar.

O Departamento de Polícia de Nova Orleães disse em comunicado que "a polícia está a trabalhar para determinar as acusações aplicáveis neste incidente". "O indivíduo será banido para sempre de todos os estádios e eventos da NFL", disse o porta-voz da NFL, Brian McCarthy, num comunicado. O artista subiu para um automóvel usado durante a atuação de Lamar e ergueu a bandeira. A NFL disse que "o indivíduo escondeu o item consigo e revelou-o no final do programa" e que "ninguém envolvido na produção estava ciente da intenção do indivíduo". A Roc Nation, empresa de entretenimento que produziu o espetáculo, disse que o ato "não foi planeado nem fez parte da produção e nunca foi ensaiado".