Hamas suspende libertação de reféns israelitas

A libertação de reféns israelitas prevista para o próximo sábado vai ser suspensa, avança o braço armado do grupo palestiniano Hamas.



Numa mensagem divulgada esta segunda-feira no Telegram, o porta-voz do Hamas diz que aquela que será a sexta libertação de reféns desde o início do cessar-fogo foi cancelada, até novo anúncio, e acusa Israel de violar o cessar-fogo.

Na resposta, o ministro israelita da Defesa, Israel Katz, acusa o Hamas de violar os termos do acordo de cessar-fogo anuncia que instruiu as forças armadas para se prepararem ao mais alto nível na Faixa de Gaza e para defender as comunidades israelitas.

Até agora, o Hamas entregou 16 dos 33 reféns israelitas, e cinco tailandeses, previstos na primeira fase do acordo de cessar-fogo. Em troca, saíram das prisões de Israel centenas de reclusos palestinianos.

Uma delegação israelita, que esteve a negociar a próxima fase do cessar-fogo na Faixa de Gaza, regressou de Doha, disse esta segunda-feira o gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, numa altura em que aumentam as dúvidas sobre o processo de paz.