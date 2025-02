Presidente iraniano acusa Trump de querer colocar país de rastos

O Presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, acusou esta segunda-feira o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, de querer "colocar a República Islâmica de rastos" durante um discurso para assinalar o 46.º aniversário da revolução que derrubou a monarquia Pahlavi.

"Trump diz 'queremos falar [com o Irão]', e assina num memorando conspirações para pôr a nossa Revolução de rastos", disse Pezeshkian a uma multidão reunida em Teerão.

O chefe de Estado iraniano referia-se a um texto assinado na terça-feira pelo Presidente norte-americano que prevê novas sanções contra Teerão, sobretudo contra o setor petrolífero.

"Não estamos à procura da guerra", disse Pezeshkian, admitindo, no entanto, que o seu país "nunca se curvará".

Os iranianos celebram hoje o 46º aniversário da vitória da República Islâmica, marchando pelas ruas de Teerão e por todo o país.

"A América pensa que pode colocar o Irão de joelhos criando divisões" entre os componentes da nação iraniana", criticou o Presidente iraniano no seu discurso.

Desde o início da manhã que a televisão estatal transmite imagens em direto de pessoas nas ruas das cidades e vilas, acompanhadas por música pop e hinos patrióticos.

Em Teerão, os habitantes começaram a dirigir-se para o principal ponto de encontro, em redor da emblemática torre Azadi ("liberdade" em persa), situada na zona ocidental da capital.

Anteriormente conhecida como Praça Shahyad (palavra persa para "memória" do Xá), o edifício foi construído para assinalar os 2.500 anos do Império Persa.

Nas ruas de Teerão, estavam expostas réplicas de mísseis de fabrico iraniano e outros equipamentos militares.

Gritando 'slogans' antiamericanos e anti-israelitas, as pessoas também saíram às ruas em Shiraz e Bandar Abbas (sul), Rasht (norte), Mashhad (leste) e Kermanshah e Sanandaj (oeste), de acordo com imagens televisivas.

Muitas vezes em grupos familiares, os iranianos transportam bandeiras com as cores verde, branca e vermelha e de grupos pró-iranianos, incluindo o Hezbollah no Líbano, bem como retratos do líder supremo, o 'ayatollah' Ali Khamenei.

As celebrações que assinalam a queda da monarquia Pahlavi começam todos os anos a 31 de janeiro, aniversário do regresso do 'ayatollah' Ruhollah Khomeini a Teerão, em 1979, vindo do exílio em Paris.

Nos últimos dias, muitos responsáveis da República Islâmica instaram a nação a participar em grande número nas celebrações, após o regresso ao poder de Donald Trump, que defende uma política designada como "pressão máxima" sobre Teerão.

Esta política, adotada na semana passada, já tinha sido aplicada durante o seu primeiro mandato, com o objetivo de impedir que o país persa adquira uma arma nuclear e de forma a limitar as exportações de petróleo.