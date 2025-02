Israel ameaça Hamas com "combates intensos" se reféns não forem libertados no sábado

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ameaçou esta terça-feira retomar "combates intensos" na Faixa de Gaza "até o Hamas ser definitivamente derrotado" se não libertar reféns até sábado.

"Se o Hamas não libertar os nossos reféns até ao meio-dia de sábado, o cessar-fogo terminará e [o exército israelita] retomará os combates intensos até que o Hamas seja definitivamente derrotado", declarou Netanyahu em comunicado, sem especificar se se referia a todos os reféns mantidos em cativeiro em Gaza ou ao pequeno grupo que deverá ser libertado no sábado, no âmbito da troca com os palestinianos detidos por Israel.

O anúncio de Netanyahu foi feito depois de ter reunido durante quatro horas com o gabinete de segurança.

"A decisão que foi aprovada por unanimidade no Conselho de Ministros é a seguinte: Se o Hamas não devolver os nossos reféns até ao meio-dia de sábado, o cessar-fogo terminará e o exército retomará os combates intensos até que o Hamas seja finalmente derrotado", disse Netanyahu numa mensagem de vídeo divulgada esta terça-feira, sem especificar se se referia aos três prisioneiros que estavam previstos para a troca de sábado ou aos nove da primeira fase ainda vivos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Um funcionário israelita disse à imprensa local, sob condição de anonimato, que se tratava dos nove reféns ainda vivos e que deveriam ser libertados no prazo de 42 dias após a primeira fase do cessar-fogo.

"À luz do anúncio do Hamas sobre a sua decisão de violar o acordo e não libertar os nossos reféns, ordenei ontem à noite [segunda-feira] às forças armadas que reforçassem as suas posições na Faixa de Gaza e nos arredores. Esta operação está atualmente em curso e será concluída em breve", acrescentou.

Em comunicado, o exército israelita confirmou que tinha mobilizado tropas e reservistas adicionais no sul da Faixa de Gaza "em preparação para vários cenários".

No entanto, o ministro das Finanças israelita, Bezalel Smotrich, um dos principais aliados de extrema-direita de Netanyahu, pediu-lhe esta terça-feira que seguisse o conselho do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e exigisse que o Hamas libertasse todos os reféns ou enfrentaria o "inferno".

"O primeiro-ministro deve seguir a declaração perfeitamente moral, simples e clara do Presidente Trump e informar o Hamas de forma inequívoca: ou todos os reféns são libertados até sábado [...] ou abriremos as portas do inferno sobre eles, e isso significa que não haverá mais eletricidade, nem água, nem combustível, nem ajuda humanitária", afirmou Smotrich em comunicado.