Rubiales está “totalmente seguro” que Jenni Hermoso deu consentimento para beijo

Luis Rubiales afirmou esta terça-feira estar “totalmente seguro” de ter tido o consentimento para beijar Jenni Hermoso na final do mundial de futebol feminino de 2023. O ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), acusado de agressão sexual e coação, foi ouvido num tribunal perto de Madrid.

“Perguntei-lhe: Posso dar-te um beijo?”, e ela disse ok. Foi isso que aconteceu”, declarou Rubiales perante o juiz. A procuradora questionou depois se Rubiales perguntou se podia dar um beijo ou “um chocho”, apontando que, durante a investigação, Rubiales falou de ter pedido para dar “um beijinho”.

“Não me lembrava na altura, mas foi beijinho. São palavras sinónimas. O incidente é o mesmo”, respondeu Rubiales, citado pelo jornal espanhol “El País”.

A defesa de Luis Rubiales está a seguir a estratégia de atestar que o ex-presidente da federação disse “um beijinho” no momento antes de beijar Jenni Hermoso, conseguindo assim o seu consentimento na cerimónia de entrega do troféu de campeãs do mundo à seleção espanhola, no final do Campeonato Mundial de Futebol Feminino de 2023, em Sydney.

Rubiales admitiu ter cometido “um erro”. “Isso, nesta altura, é óbvio, estava errado. Daí a haver crime vai alguma distância”, apontou depois, reconhecendo que devia ter colocado uma imagem mais “institucional”.

A acusação considera que o beijo nos lábios dado pelo ex-dirigente da RFEF a Jenni Hermoso, no estádio de Sydney, após a conquista do título mundial pela seleção de Espanha, em 20 de agosto de 2023, “não foi consentido”, classificando-o como “uma ação unilateral e de surpresa”.

O Ministério Público, que em Espanha apresenta alegações antes do julgamento, pediu dois anos e meio de prisão para Luis Rubiales.