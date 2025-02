Salman Rushdie enfrenta o seu agressor em tribunal e recorda dor

O escritor Salman Rushdie recordou esta terça-feira, em tribunal, a dor e o sofrimento sentidos no ataque do qual foi alvo em 2022, ao ser esfaqueado durante uma conferência literária no norte do estado de Nova Iorque.

Salman Rushdie testemunhou no tribunal de Mayville, no condado de Chautauqua, na segunda sessão do julgamento de Hadi Matar, um libanês-americano de 27 anos, que está acusado de agressão e tentativa de homicídio do escritor britânico.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Na sessão em tribunal, Rushdie detalhou o momento do ataque, dizendo que só se apercebeu da presença do agressor, todo vestido de preto e com uma máscara na cara, momentos antes, e que se recorda dos olhos dele, negros e "muito ferozes".

Na altura, o escritor pensou que tinha sido apenas agredido, até ter visto "uma grande quantidade de sangue" a surgir nas roupas, segundo o testemunho citado pela agência noticiosa Associated Press.

"Ele estava repetidamente a bater-me. A bater-me e a esfaquear-me", descreveu Salman Rushdie, recordando que, no momento, já caído no chão, só pensava que estava a morrer.

Salman Rushdie perdeu o olho direito e sofreu danos permanentes nos nervos da mão, decorrentes deste esfaqueamento.