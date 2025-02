Trump ameaça Jordânia com corte de apoios se não acolher palestinianos

Um Donald Trump irritado e um rei Abdullah II sereno. O presidente dos Estados Unidos esteve reunido na Casa Branca esta terça-feira com o rei da Jordânia, a quem apresentou o seu plano para tomar conta da Faixa de Gaza e transferir palestinianos para outros países árabes.

Quando a ideia foi inicialmente colocada, a Jordânia rejeitou-a de forma “firme e inequívoca”. Em Washington, o líder do país voltou a descartar a ideia e defendeu que o Egito deve fazer parte das negociações e que se deve olhar para “o que melhor serve” o povo da Jordânia.

“Uma das coisas que podemos fazer já” é trazer duas mil crianças em “muito mau estado” para a Jordânia o mais rapidamente possível, avançou o rei árabe, sem confirmar planos de transferência de palestinianos ou de transformar a Faixa de Gaza num território norte-americano.

Questionado sobre se os EUA vão anexar ou adquirir o território de Gaza, Trump respondeu: “Não vamos comprar nada.”

“Vamos tomar conta dele [o território]. Não vamos segurá-lo, vamos protegê-lo. Vamos tratar disso eventualmente, com a criação de muitos empregos para as pessoas no Médio Oriente”, afirmou Trump, citado pela Reuters, um plano que considera que “trará paz” à região.