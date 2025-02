Trump pede fim do cessar-fogo em Gaza se reféns não forem libertados até sábado

“Pelo que me toca, se os reféns não tiverem voltado até sábado às 12 horas, diria que cancelamos [o cessar-fogo] e será um verdadeiro inferno. Têm de os devolver até às 12 horas de sábado”, disse, ressalvando que a decisão final no tema é de Israel e que irá falar sobre o assunto com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

Trump insistiu também que “quer todos de volta” e não apenas alguns reféns de cada vez.

As declarações de Trump surgem numa altura em que Israel elevou o nível de prontidão, perante os riscos do fim do cessar-fogo com Gaza.

O presidente norte-americano disse também que vai suspender os apoios a Jordânia e Egito se não acolherem os refugiados transferidos de Gaza, estando previsto um encontro com o rei Abdullah da Jordânia esta terça-feira.

Também esta terça-feira, Trump disse querer construir um "lugar permanente" e "melhor" para os palestinianos, não admitindo que estes voltem ao território da Faixa de Gaza depois de serem transferidos.