"Vamos trocar um pelo outro". Zelensky admite troca de territórios com a Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, avisou esta terça-feira que a Europa é incapaz de assegurar a segurança do país, caso os EUA retirem o seu apoio com Donald Trump aos comandos, e não descarta a troca de territórios conquistados com a Rússia.

Donald Trump, recém-eleito presidente dos EUA, tem vindo a anunciar a sua intenção em terminar a guerra na Ucrânia e Zelensky mostra-se disposto a negociar, desde que a Ucrânia esteja "numa posição de poder".

Numa entrevista divulgada esta segunda-feira à Fox News, Trump deu a entender que, em troca de ajuda à Ucrânia, quer ter acesso prioritário a minerais de "terras raras" num país com as maiores reservas de urânio e titânio da Europa.

Zelensky responde agora na sua entrevista ao The Guardian, usando a guerra no seu país como trunfo e afirmando que "não é do interesse dos Estados Unidos" que estes minerais acabem nas mãos da Rússia e sejam partilhados com países como a China, Irão ou Coreia do Norte.

"Não estamos a falar apenas de segurança, estamos a falar de dinheiro. São recursos naturais valiosos, com os quais podemos oferecer aos nossos parceiros possibilidades que não existiam antes para investirem. Para nós, vai criar empregos e para as empresas norte-americanas vai criar lucros", justificou.

O presidente ucraniano refere que "ainda não há data" para um possível encontro com Trump, embora as equipas dos dois chefes de Estado estejam a trabalhar para acertar um encontro.