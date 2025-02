Associated Press impedida de entrar na Sala Oval por usar Golfo do México

A Casa Branca impediu a entrada de um jornalista da Associated Press num evento realizado na Sala Oval, nesta terça-feira, exigindo que a agência noticiosa norte-americana comece a designar o "Golfo do México" por "Golfo da América", tal como definido pela Administração Trump logo nos primeiros dias do novo mandato presidencial.

O repórter, que a AP optou por não identificar, foi ainda impedido de participar num segundo evento na Sala Diplomática.