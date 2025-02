Guerra na Ucrânia. Trump falou com Putin e negociações vão começar "imediatamente"

“O Presidente Putin até usou o meu forte lema de campanha: “SENSO COMUM”. Nós dois acreditamos fortemente nisso. Concordámos em trabalhar juntos, em estreita colaboração, incluindo visitar as nações uns dos outros.”

Trump adiantou que os dois líderes concordaram que as mortes têm de parar no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, iniciado a 24 de fevereiro de 2022.

"Acabei de ter um telefonema longo e altamente produtivo com o Presidente Vladimir Putin, da Rússia", anunciou Trump, numa mensagem publicada nas redes sociais.

O Presidente norte-americano e o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, falaram esta quarta-feira. Donald Trump diz que as negociações para tentar acabar com a guerra na Ucrânia vão começar "imediatamente" .

No mesmo programa, Solovyov já tinha sugerido que (...)

O Presidente norte-americano encarregou o secretário de Estado, Marco Rubio, o diretor da CIA, John Ratcliffe, o conselheiro de Segurança Nacional, Michael Waltz, e o enviado especial, Steve Witkoff, de liderarem o processo negocial.

Donald Trump acredita que as conversações para acabar com a guerra na Ucrânia vão ser um sucesso.

"Milhões de pessoas morreram numa guerra que não teria acontecido se eu fosse Presidente, mas aconteceu, por isso tem de acabar", sublinha Trump.



Além da Ucrânia, Trump e Putin falaram sobre a situação no "Médio Oriente, energia, inteligência artificial, do poder do dólar e de outras questões".



A conversa desta quarta-feira entre Trump e Putin durou cerca de hora e meia, de acordo com o Kremlin, que confirma que os dois líderes manifestaram a intenção de se encontrarem.