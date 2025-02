Incêndio destrói fantasias de três escolas de samba no Rio de Janeiro

De acordo com Hugo Júnior, da LigaRJ, responsável pela organização da Série Ouro do carnaval carioca, "tudo indica que a perda de material foi total".

No local funcionava uma fábrica de uniformes militares e fantasias de carnaval, uma das mais procuradas pelas escolas de samba do Rio de Janeiro.

Um incêndio destruiu esta quarta-feira, na cidade brasileira do Rio de Janeiro, uma fábrica de fantasias de carnaval que fornece as escolas de samba.

Na fábrica estavam todas as fantasias das escolas Unidos da Ponte, Império Serrano e Unidos de Bangu, que se preparavam para o desfile deste ano.

Através da rede social X, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, informou: "Mais cedo, também falei com o secretário de Saúde, Daniel Soranz, e ele me informou que as equipas de saúde do Hospital Municipal Souza Aguiar e do Evandro Freire estão a postos recebendo as vítimas do incêndio em Ramos. Já ordenei que a nossa equipa de Assistência Social se mobilize para dar todo o suporte necessário aos trabalhadores da fábrica e suas famílias."

Às 7h39 da manhã, hora de Brasília, 13 unidades operacionais foram acionadas para a Zona Norte do Rio.

As operações de combate ao fogo foram transmitidas ao vivo pelas televisões, e um dos resgatados afirmou que o incêndio teve início no piso térreo e alastrou rapidamente a todo o edifício.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a fábrica funcionava com documentação irregular, mas o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro (MPT-RJ) ainda vai investigar as condições laborais do local.