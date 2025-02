Mickey de capacete viking? Dinamarqueses oferecem-se para comprar a Califórnia a Trump

Esta é a reposta não oficial da Dinamarca ao Presidente dos Estados Unidos e à sua insistência de querer tomar conta da Gronelândia (território dinamarquês autónomo), tendo sugerido, mais do que uma vez, que pretendia comprar aquela que é a maior ilha do mundo. Mesmo sendo brincadeira, a petição está ativa e conta com mais de 200 mil assinaturas.

A petição começa com uma provocação: "Já alguma vez olhou para um mapa e pensou: 'Sabe do que a Dinamarca precisa? Mais sol, palmeiras e patins.' Bem, temos uma oportunidade única na vida de tornar esse sonho realidade. Vamos comprar a Califórnia a Donald Trump!"

A resposta oficial do governo foi de que o território não está à venda, posição que foi acompanhada por declarações semelhantes de vários responsáveis europeus, incluindo de António Costa. O português, presidente do Conselho Europeu, recordou aos EUA o que diz a Carta das Nações Unidas: "Os princípios da soberania, da integridade territorial e da não invasão de fronteiras e estes são princípios universais".

Pelo sim pelo não, a Dinamarca anunciou que vai reforçar segurança da Gronelândia, com um investimento de 2 mil milhões de euros para aumentar a presença do seu exército no Ártico e no Atlântico Norte, numa altura em que uma sondagem revelou que 85% dos gronelandeses são contra a ideia de a ilha vir a fazer parte dos EUA — muito embora a maioria dos partidos e a população apoiem a separação da Dinamarca.

Abacates e Mickey Mouse de capacete viking

E por que motivo a Califórnia? Na petição recorda-se que "o clima da Dinamarca é... bem, digamos aconchegante", enquanto que "a Califórnia tem 300 dias de sol por ano". Por outro lado, cultiva 90% dos abacates dos EUA e os dinamarqueses nunca ficarão "sem abacate torrado".

A Disneylândia é outro dos motivos para os dinamarqueses cobiçaram a Califórnia: "Vamos renomeá-la para Hans Christian Andersenland. Mickey Mouse com capacete viking? Sim, por favor."