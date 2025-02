Primeiro encontro de Trump com Putin será na Arábia Saudita

Donald Trump revelou esta quarta-feira que o primeiro encontro com Vladimir Putin será na Arábia Saudita. Depois de um telefonema, o presidente norte-americano disse esperar encontrar-se com o homólogo russo por várias vezes.

“Esperamos que ele venha cá, que eu vá lá e que nos encontremos, provavelmente na Arábia Saudita. A primeira vez que nos vamos encontrar será na Arábia Saudita”, afirmou Trump aos jornalistas na Sala Oval da Casa Branca, não esclarecendo quando acontecerá este encontro, apenas que “não será num futuro longíquo”.

As declarações do chefe de Estado norte-americano surgem horas depois da chamada com Putin, a partir da qual Trump disse que as negociações para tentar acabar com a guerra na Ucrânia vão começar "imediatamente".