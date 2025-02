Probabilidade de asteróide atingir a Terra em 2032 duplicou

O 2024 YR4 está atualmente a afastar-se da Terra e deixará de ficar visível no final de abril, só voltando a ser possível de observar em junho de 2028 , altura em que o asteróide voltará a aproximar-se do nosso planeta.

Embora indique que é ainda uma “possibilidade extremamente baixa”, novas observações da agência espacial norte-americana mostram agora que há 2,3% de probabilidade do asteróide - com cerca entre 40 a 100 metros de comprimento e 50 metros de largura - chegar ao nosso planeta, em relação aos 1,2% que foram previstos pela ESA na semana passada.

O asteróide que pode ser uma ameaça foi descoberto a 27 de dezembro do ano passado, pelo telescópio do Sistema de Alerta de Impacto Terrestre de Asteróides (ATLAS), em Rio Hurtado, no Chile

Recebeu a designação de “asteróide próximo da Terra”, atribuída a qualquer corpo com possibilidade de rota de colisão com o planeta, com alerta de que há possibilidade reduzida de chegar à Terra a 22 de dezembro de 2032.

Neste momento, há mais cinco asteroides com este rótulo: dois deles com passagem prevista para 2028 e 2029, outros dois com aproximação a 2032 e 2034 e um com aproximação a 2095.

Sobre o 2024 YR4, a Agência Espacial Europeia já veio dizer que um asteróide deste tamanho colide com a Terra “a cada mil anos e pode causar danos severos numa determinada região”, estando atualmente no topo da lista de risco da entidade.